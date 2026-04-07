La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad del Gobierno de Gualeguaychú informa las normas que regulan la circulación de monopatines eléctricos y dispositivos de movilidad personal, en el marco de la Ordenanza Nº 13043/2025 para que su utilización sea responsable preservando la seguridad vial y la convivencia en el espacio público.

Lugares de circulación: los monopatines eléctricos y dispositivos de movilidad personal podrán circular por los mismos espacios habilitados para bicicletas incluídas los de uso exclusivo como bicisendas, ciclocarriles y ciclovías. La Autoridad de Aplicación podrá establecer restricciones puntuales según el ordenamiento y la seguridad del tránsito. Queda expresamente prohibida su circulación por veredas o espacios destinados de manera exclusiva al tránsito peatonal.

Velocidad permitida: la velocidad máxima autorizada es de 30 km/h.

Requisitos para circular: para conducir estos vehículos, los usuarios deberán cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

- Ser mayores de 16 años.

- Utilizar casco protector homologado.

- Contar con seguro de responsabilidad civil vigente.

- Circular con un único ocupante por vehículo.

Condiciones de los vehículos: los dispositivos deberán estar en óptimas condiciones técnicas y contar con:

- Sistema de frenos en correcto funcionamiento.

- Luz delantera blanca y luz trasera roja.

- Elementos reflectivos que garanticen su visibilidad nocturna y diurna.

- Bocina o timbre de advertencia audible.

Desde la Dirección de Tránsito se solicita a todos los usuarios respetar estrictamente las normas de tránsito y contribuir activamente a una convivencia segura y ordenada en el espacio público de Gualeguaychú ya que, el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones dará lugar al labrado de las infracciones y sanciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 13043/2025.