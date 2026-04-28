De cara al próximo fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador, Gualeguaychú registra un 73% de reservas en plazas habilitadas, de a cuerdo a Turismo Municipal.

“Es un indicador que refleja el fuerte interés por el destino y anticipa días con actividad económica y turística sostenida en distintos sectores de la ciudad”, apuntaron.

Dentro de la agenda prevista para residentes y visitantes, uno de los principales atractivos será la Expo AutoCamping TV 2026, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo en los Galpones del Puerto. En paralelo, la ciudad será sede del esperado recital de La Renga, que se presentará el sábado 2 de mayo en el Espacio Astra, ubicado en Boulevard De León y San Juan; el show contará con formato de campo general y se espera la llegada de público de distintos puntos del país en el marco de la gira nacional de la banda.