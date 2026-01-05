El director municipal de Turismo, Adrián Romero, realizó un balance del primer fin de semana del año, destacando el movimiento registrado pese a las condiciones climáticas variables.

“Nos están dando un número aproximado entre el 75 y el 80% de las plazas consultadas. Se vio movimiento, a pesar del pronóstico climático, y seguimos con la promoción de la ciudad” señaló Romero, al tiempo que remarcó que el relevamiento definitivo se completa en los días posteriores a cada fin de semana.

En cuanto a las consultas más frecuentes, el funcionario explicó que en esta época del año predominan las búsquedas de alojamientos con pileta y espacios verdes. “Generalmente las consultas son más que nada por hospedajes con pileta. Después sí preguntan qué hacer y, obviamente, consultan por el carnaval”, indicó.

Respecto a la ocupación hotelera, Romero precisó que los primeros en completarse son los establecimientos de mayor nivel de servicios, una tendencia que se acentúa durante el verano. Además, confirmó que la mayoría de los visitantes provinieron de Buenos Aires y el Área Metropolitana, con presencia también de turistas de Rosario y de la República Oriental del Uruguay.

El movimiento turístico se reflejó con fuerza en los espacios públicos y balnearios. Las playas céntricas mostraron una alta concurrencia durante todo el fin de semana, mientras que el complejo Ñandubaysal superó los mil ingresos diarios, incluso en jornadas con viento y temperaturas moderadas. “Para el clima que tuvimos, trabajaron realmente muy bien”, subrayó.

En relación al Carnaval del País, Romero destacó su impacto positivo en el inicio de la temporada y sostuvo que la proyección para el resto del verano depende de sostener el trabajo articulado. “No hay que aflojar al trabajo de promoción en redes y a las acciones conjuntas con el sector privado y la provincia. Todos buscamos lo mismo y es fundamental trabajarlo en conjunto”, afirmó.

Finalmente, el director municipal de Turismo valoró el impulso a la estrategia de microrregiones, que integra a Gualeguaychú con pueblos y aldeas del sur entrerriano, especialmente en una etapa marcada por festivales y eventos locales. “La idea es promocionar todo en un bloque y ofrecer un paquete regional que potencie a cada localidad”, concluyó.