“La realización del Mundial de Canotaje representa una cita histórica que sitúa a Gualeguaychú en el centro de la escena deportiva internacional, generando una importante movilización en la economía local y regional”, aseveraron desde el Municipio.

El certamen reúne a delegaciones provenientes de Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Georgia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Kazajistán, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Sudáfrica, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia, Uruguay, Estados Unidos, Japón, Argentina, además de atletas que compiten de manera individual cuyo arribo constante transforma la dinámica diaria de la ciudad.

El flujo continuo de atletas, equipos técnicos y acompañantes “se traduce en actividad constante para el sector turístico”, señalaron, y precisaron que “para la semana comprendida el 17 y el 25 de octubre el nivel de reserva y ocupación ya supera el 44% de los alojamientos habilitados en Gualeguaychú y alcanza más del 30% en Pueblo Belgrano. Múltiples establecimientos de hospedaje en ambas localidades ya colmaron su capacidad, registrando un derrame económico directo que alcanza a hoteles, complejos de cabañas, apart hoteles y alquileres temporarios. Esta presencia masiva impacta de manera positiva en la gastronomía, el comercio minorista y los prestadores de servicios de la zona”.



“Es para destacar el nivel de ocupación prevista, que se irá incrementando con el paso de los días, ya que el evento se desarrolla fuera de temporada alta reflejando la capacidad de la ciudad para adaptarse a desafíos de nivel”, sostuvieron.

Además, desde el gobierno señalaron que “más allá del movimiento económico inmediato, albergar un acontecimiento de este nivel amplifica la visibilidad de la ciudad a escala global. La transmisión en vivo del evento llevará las imágenes de la cuenca del río Gualeguaychú y el entorno natural de la región a pantallas de distintos rincones del planeta, exhibiendo la infraestructura urbana y los paisajes locales ante audiencias internacionales”.

“Se resalta la trascendencia de recibir competencias de carácter internacional, dado que potencian la proyección turística de la ciudad fuera de la temporada estival, fomentan el trabajo local y posicionan a Gualeguaychú como una real sede de megaeventos preparada para albergar acontecimientos de gran escala”, concluyeron.