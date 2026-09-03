El canciller Mario Lubetkin confirmó que, por indicación del presidente Yamandú Orsi, se relocalizará la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global planeaba instalar en Paysandú y que es el centro de una demanda que se tramita en tribunales argentinos.

Así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay en una declaración a la prensa que dio junto a su par argentino, Pablo Quirno, quien arribó a Montevideo para participar en una reunión de cancilleres del Mercosur. Previo a esta reunión y en el marco de la firma de un nuevo acuerdo de servicios aéros entre ambos países, Lubetkin informó: “El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”.

El gobernador Rogelio Frigerio había planteado en distintas instancias que Entre Ríos no se oponía a la inversión ni a la generación de empleo en Uruguay, sino a que un complejo industrial de semejante magnitud fuera construido frente a las playas y la zona turística de Colón.

“Se puede compatibilizar la industria con el turismo, siempre que se haga de manera ordenada y planificada y no se instalen industrias frente a las playas más concurridas de nuestra provincia”, había expresado el mandatario al conocerse la posibilidad del traslado.

En ese sentido, destacó que ambas partes están “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas”.

Según dijo, se recibieron solicitudes del canciller argentino y de autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar “la contaminación visual” que representaría la instalación de esta planta.

Con una inversión total prevista de US$ 5.385 millones, estaba previsto que el proyecto de HIF se instalara a 15 kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de la costa de Colón e incluyera un parque de energía solar, uno eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.

Si bien Orsi había dicho que se había retirado esa causa, desde la Justicia argentina acotaron que “sigue en pie”.

“Es una victoria de todos”, dijo el intendente de Colón

El intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, celebró que la Cancillería de la República Oriental del Uruguay confirmó la relocalización del proyecto industrial de la empresa HIF Global.

“Este logro es el resultado directo de intensas gestiones políticas, una firme movilización socioambiental y una agenda de trabajo institucional liderada por el gobierno local de Colón, encabezada por el intendente José Luis Walser junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio con el respaldo activo Cancillería Argentina”, se destacó desde el municipio de Colón.

Y se agregó: “Las mesas de trabajo con legisladores y los viajes institucionales a Montevideo abrieron una vía de diálogo maduro con el gobierno uruguayo, evitando la reactivación de un viejo conflicto binacional y sentando un precedente de cooperación fronteriza”.

Fuente: AHORA