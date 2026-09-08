El Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis mantiene el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos puntos de la ciudad. Hasta el mes de agosto, se concretaron un total de 2.565 intervenciones quirúrgicas.

Del registro general de cirugías, 1.233 correspondieron a caninos (394 machos y 839 hembras) y 1.332 a felinos (518 machos y 814 hembras). En total, 1.653 de las intervenciones se realizaron en hembras, lo que representa un 64,4 % del alcance acumulado. Esta proporción resulta clave para la disminución de camadas no planificadas y el control de la población animal en la vía pública.

Para profundizar la llegada a los barrios durante el segundo semestre, se suma a las tareas el quirófano móvil, dispositivo que permitirá extender las jornadas de esterilización a plazas y zonas periféricas.