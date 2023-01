Mónica Farabello

El silencio del sector es absoluto. Aseguraron que no pueden dar declaraciones acerca de lo que pasa puertas adentro porque temen que se tomen represalias y hasta tienen miedo de perder su trabajo.

De todos modos, algunos hablan de precarización laboral y de un pago por horas que no llega a los 500 pesos. Ahora ElDía consultó a fuentes internas del Hospital para conocer qué sucede con el reclamo de los trabajadores del servicio de Emergencias.

Indicaron que sufren una “precarización laboral extrema. Están cobrando un sueldo por debajo de la línea de pobreza; están cobrando unos 50.000 pesos; es imposible llegar a mitad de mes con esa plata si tenés que pagar un alquiler o ser el sostén de una familia”.

En el mismo sentido señalaron que “el último aumento fue a principio del 2022”. Asimismo indicaron que los trabajadores estuvieron un año sin aumento anteriormente y que al trabajar como motributistas no cuentan con vacaciones ni aguinaldo, ni tampoco les pagan el monotributo.

“La calidad institucional de la que hablan, la sostenemos los empleados, mayoritariamente los contratados. Los compañeros del 107 están en la misma situación, reclamando un sueldo digno”, expresó una fuente a Ahora ElDía.

En cuanto al trabajo de los gremios, indicaron que “tanto UPCN como ATE se lavan las manos, porque no están afiliados, pero si pagan la afiliación y el monotributo, se quedan sin sueldo. Esta situación no hace más que generar desesperación y angustia en todos los que no llegamos a fin de mes”, concluyeron.

Luego de la reunión de trabajo que tuvieron con el Director del Hospital, Eduardo Elías, deberán esperar hasta el 20 de enero para conocer cómo se canalizará la resolución del conflicto, priorizando todas las fuentes de trabajo y la calidad del servicio.