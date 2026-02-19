Una familia de Paraná está siendo buscada intensamente este jueves por la mañana, que fuera arrastrada por el agua del arroyo Las Viejas, en calle Blas Parera. Ello se produjo durante las primeras horas, en medio del temporal. Se trataría de unas cuatro personas.

Se viven momentos desesperantes en calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown. Se trata de una familia buscada por bomberos, policías y Defensa Civil. De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría en principio de una mujer y tres niñas.

Según supo AHORA, el arroyo superó los niveles habituales y arrastró una de las casas precarias de la zona. Allí se encontraba una familia que habría sido llevada por la correntada. El padre apareció al otro lado del lugar, en estado de shock, tras haber intentado rescatar a sus hijas.

En el área afectada se desplegó un operativo de búsqueda con dotaciones de Bomberos, efectivos policiales y equipos de emergencia. Las tareas se concentran en sectores cercanos al arroyo y en zonas donde el agua avanzó con mayor intensidad.

NOTICIA EN DESARROLLO…