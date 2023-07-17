Buscan desesperadamente a una joven en Entre Ríos. Se trata de Luisina Celina Leoncino, hermana de Valeria Leoncino, la joven asesinada en Concordia a principio de este año.

Según se informó al Nueve, la joven habría perdido comunicación con su familia hace siete días. La denuncia fue realizada este domingo y su familia pide ayuda para poder localizarla.

Datos útiles

Valeria tiene 24 años, mide aproximadamente 1,58 metros y su pelo es de color castaño claro. Su tez es blanca y tiene ojos marrones. Se desconoce qué ropas vestía al momento de su desaparición.

Por cualquier información, comunicarse con la comisaría o dependencia policial más cercana.



