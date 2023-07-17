URGENTE
Desesperada búsqueda de una joven de 24 años: hace una semana no se sabe nada de ella
Piden urgente difusión para hallar a Luisina Leoncino en Entre Ríos. Hace una semana que su familia no sabe nada de ella en Concordia.
Buscan desesperadamente a una joven en Entre Ríos. Se trata de Luisina Celina Leoncino, hermana de Valeria Leoncino, la joven asesinada en Concordia a principio de este año.
Según se informó al Nueve, la joven habría perdido comunicación con su familia hace siete días. La denuncia fue realizada este domingo y su familia pide ayuda para poder localizarla.
Datos útiles
Valeria tiene 24 años, mide aproximadamente 1,58 metros y su pelo es de color castaño claro. Su tez es blanca y tiene ojos marrones. Se desconoce qué ropas vestía al momento de su desaparición.
Por cualquier información, comunicarse con la comisaría o dependencia policial más cercana.