Desesperada búsqueda de la joven que fue arrastrada con su auto a un arroyo

La búsqueda de la joven Fiorella Furlán, de 22 años, continuará este lunes desde las 6.45. Durante la tarde de este domingo lograron sacar su auto que estaba debajo de un puente en calles El Paracao y Rosario Vera Peñaloza, entre las avenidas Ramírez y Las Américas.

Javier Díaz, jefe de Comisaría Sexta, explicó a Elonce TV que "durante todo el día se llevaron a cabo rastrillajes en todo el arroyo. No hemos tenido resultados favorables respecto al paradero de la joven".

"Tenemos fe de que la chica va a aparecer, la esperanza es lo último que se pierde en estos casos. Pasaron 24 horas pero tenemos fe. La idea es regresar a rastrillar el lugar este lunes desde las 6.45, con la presencia de cierta cantidad de funcionarios policiales y con el resto del personal que colaboró durante todo el día para nuevamente hacer un rastrillaje completo del recorrido del arroyo. Las tareas finalizan este domingo porque escasea la luz natural, no podemos permitir que se ingrese al arroyo en horario nocturno. El entubado es un lugar muy oscuro", manifestó.

Comentó que "la idea es iniciar desde Gálvez y también, en simultáneo, desde la desembocadura del arroyo. Queremos chequear completamente el lugar. Personal de Gendarmería y Prefectura se encuentran circulando por el río por cualquier novedad que surja".

"En el arroyo disminuyó muchísimo el agua y eso facilitó que el rastrillaje se pueda hacer de manera peatonal. Ojalá el clima se acomode y podamos continuar con el trabajo. Destacamos el trabajo de todos los que se sumaron a colaborar en la búsqueda de la chica. De la fuerza policial trabajaron seis buzos tácticos, más cuatro buzos en colaboración", agregó.

Sobre el vehículo, indicó que "fue extraído, peritado y entregado a sus familiares. Desde que aconteció el episodio estamos en contacto directo con ellos".

“Yo vi caer a Fiorella”

Alberto, el principal testigo del hecho, contó que "todos estamos muy conmocionados. A mí esto me toca muy de cerca porque vi cómo se cayó al agua con el auto. Llamé al 911, corrí y me metí en el lecho del arroyo, el agua me daba a la cintura. Fui por el costado pero la vegetación no me dejó avanzar".

Explicó que "vi que el auto se iba, yo llamaba al 911 mientras tanto. Vi que ella iba con el celular encendido porque se veía la luz adentro del auto mientras flotaba y se la llevaba la correntada. La seguí hasta que perdí de vista el auto. Me volví y al minuto llegó la Policía y los Bomberos".

"En cada lluvia grande el arroyo se desborda. En estos días se cumple un año de que a otro conductor le pasó lo mismo pero tuvo la suerte de que quedó estancado en la baranda y no cayó al arroyo. Esa vez lo ayudamos a salir por el techo al chico. Esto ya pasó en cuatro oportunidades", aseguró.

Y dijo: "La basura que se junta en los bordes de las barandas obstruye el paso del agua y complica todo, por eso el agua sube tanto. El agua estaba un metro cincuenta arriba de la calle. Hace años que reclamamos por una solución definitiva". (Elonce)