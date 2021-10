Desesperada búsqueda de un empresario argentino que desapareció en Uruguay

De este modo, el jueves cerca de las 17, los familiares radicaron la denuncia tanto en la Policía como en la Prefectura. Cuando llegaron a la vivienda, los efectivos identificaron que el portón trasero estaba abierto. Las últimas personas que lo vieron, indicaron que Schneider, dijo: “Me voy al río”. Se refería al río Uruguay, que corre frente a la localidad Casa Blanca, a unos 17 kilómetros de Paysandú. Según reconstruyeron medios locales, el hombre salió de su casa cerca las 14 del jueves pasado. Abrió un pequeño portón que separaba su propiedad del río y desde ese momento que no se supo más nada de él.

Según el diario El País de Uruguay, Schneider es un hombre con múltiples facetas. Empresario exitoso, escritor, alumno de Jorge Luis Borges, amigo de presidentes, dueño de una profusa cultura e ingenio, nadador y de origen alemán. Está al frente del frigorífico Casa Blanca (Fricasa) ubicado en Paysandú. Además, es empresario gastronómico y filántropo, indicó el medio local. Se estima que el hombre continuaba en recuperación tras sufrir el Covid-19 tiempo atrás. Schneider vive con su esposa.

Cuando sus allegados notaron que no regresaba, vieron que Schneider había dejado sus pertenencias en la casona como, por ejemplo, su agenda. “Él ya no nadaba. Tuvo Covid-19 y hacía poco que se había recuperado totalmente. Esta incertidumbre nos deja muy mal a todos. Es muy querido por acá”, dijo un empleado del frigorífico al diario local.

Según el diario uruguayo, se manejan varias hipótesis sobre el caso, pero hasta el momento no se han hecho patrullajes especiales en el Río Uruguay, ya que no hay pruebas de que pueda estar allí. No obstante, se ha puesto “mayor atención” en los patrullajes normales que se realizan por esa zona. También la Policía busca a Schneider.

En 2015, en una nota concedida a El País, el desaparecido empresario valoró sus negocios en unos US$ 35 millones. Y agregó que, en ese momento, el Frigorífico Casa Blanca contaba con más de 630 empleados, abastecía a 18 carnicerías propias y contaba con habilitaciones para exportación a los mercados a los que accede Uruguay. En Casa Blanca, Eugenio instaló un restaurante casi único en el mundo. Se llama “La Pulpería” y está ubicado en una casona construida a mediados del siglo XIX.

Por otra parte, Schneider también había decidido apostar a la educación y a la cultura de la zona. Instaló un cine y una radio comunitaria dentro de un espacio denominado La Isla. Varios niños de la localidad tienen allí sus propios programas de radio. Incluso desarrolló un programa de apoyo a la cultura que incluye conciertos de música clásica de nivel internacional. Últimamente buscaba incrementar la presencia humana en Casa Blanca y había loteado terrenos para construir un nuevo barrio.