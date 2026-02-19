Se difundieron las fotos de Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara Barrios , de 10 años, que siguen desaparecidas tras el temporal que azotó a Paraná este jueves por la madrugada y la mañana.

El trágico episodio ocurrió en una precaria vivienda ubicada sobre calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown, luego de que el arroyo creciera intempestivamente por las intensas lluvias y se desmoronara la casa.



Extienden la búsqueda

Familiares y vecinos de la madre y su hija junto con vecinos de la zona de calles Blas Parera, Churruarín, Almirante Brown y Rondeau buscan en las inmediaciones dentro del arroyo, además del operativo que desplegaron al Policía, bomberos y personal de Defensa Civil.

Sin embargo, con el correr de las horas y la falta de resultados en la búsqueda, pidieron colaboración para vecinos que residan más adelante en el curso de agua. El Colorado desemboca en el arroyo Las Viejas a la altura de la Circunvalación, que continúa el caudal y luego termina en el río Paraná a un costado del balneario Thompson.

La hermana de Patricia habló con Canal 9 Litoral durante la búsqueda en la zona de la vivienda de la familia afectada, que fue destruida y arrastrada por el caudal de agua durante la madrugada.“Pedimos que ayuden y estén atentos en la zona del Thompson, de El Morro, de Villa Almendral, por favor, porque el arroyo sigue y termina por allá”, manifestó.



Fuente: Canal 9 Litoral / Ahora