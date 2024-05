La noticia tuvo un gran impacto en los pasillos del Hospital Centenario y en toda la comunidad, debido a la gravedad de la denuncia y a que la misma fue hecha por otra enfermera.

A través del decreto Nº 697, el Ministerio de Salud dispuso iniciar un sumario administrativo a la enfermera N.A.Z. “por estar presuntamente su conducta incursa en causales de exoneración”.

Todo comenzó el 8 de noviembre de 2023 cuando “habría dado supuestamente muerte a una paciente llamada G.M.S., a través del presunto suministro de alguna sustancia tóxica que le habría producido el deceso”, según denunció una compañera.

El relato de la denunciante, que recién comentó su versión de lo ocurrido a fines de enero ante las autoridades del Hospital, dice que la enfermera N.A.Z. “habría dado supuestamente muerte a una paciente de nombre G.M.S., a través del presunto suministro de cloruro de potasio”.

“En efecto”, dice el decreto de Salud, en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario “habría quedado a cargo la enfermera N.A.Z. con el cometido de llevar una gaza mojada para humedecer los labios y la lengua de la paciente internada G.M.S., que se encontraba `traqueostomizada`, y quien tenía sed, pero por el entubamiento no podía tomar agua”.

El relato de la denunciante escrito el decreto que ordena el sumario señala que “me retiro de la habitación, me lavo las manos y N.A.Z. queda en encargarse de llevar las gasas con agua a la paciente G.M.S., me dirijo a buscar máscara de reservorio para otro paciente y es allí donde observo la siguiente situación quedando atónita: N.A.Z. carga 4 jeringas de 20 ml. de cloruro de potasio y gasas con agua, se dirige a la habitación de la paciente G.M.S. y suministra las jeringas cargadas con cloruro de potasio en bolo por el AVC, lo cual produce automáticamente un PCR, se llama al doctor de guardia, se realizan maniobras avanzadas de RCP sin respuesta, la señora G.M.S. fallece a las 11:10 am aproximadamente”.

Ante el hecho denunciado, la enfermera “fue desafectada del Servicio de Pediatría donde cumplía funciones y se la afectó a un lugar que no requiera el suministro de medicamentos a pacientes (consultorios externos)”, sostiene el decreto.

La investigación interna de Salud detalla que si bien se realizó la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, de momento “no se observa que se haya tipificado presuntamente algún delito”, pero añade que “es muy clara la denuncia realizada” por la otra enfermera, “quien habría presenciado lo acontecido, por lo que se deberá determinar los hechos tal cual se denunciaron, y si la mezcla supuestamente suministrada por N.A.Z. a la paciente fue idónea o apta para producir la muerte de la paciente, lo que constituye de por sí un hecho gravísimo en el ámbito de un hospital público”.

La directiva del Hospital Centenario dispuso que NAZ desempeñe su tarea “sin tener que medicar o suministrar medicamentos a ningún paciente (consultorios externos), en principio, no debería existir tensión a derechos laborales alguno de la denunciada, ni peligro para los pacientes o personal del hospital”.

El decreto señala que “de comprobarse la denuncia lesiona gravemente el interés público sanitario y pone a la denunciada en una situación delicada frente al poder disciplinario de la Administración y a los valores que animan la profesión de enfermería; y para el caso que ésta – de forma dolosa o culposa – le haya suministrado un producto tóxico a la paciente y que en virtud de dicha práctica le hubiera causado la muerte, lo que decantó en medidas administrativas y judiciales contra la agente NAZ (que no habrían sido cuestionadas por ésta), corresponde iniciarle de forma urgente un sumario administrativo para determinar responsabilidades, por estar presuntamente su conducta incursa en causales de exoneración”.

La Justicia determinó que no había elementos para comprobar la acusación

El coordinador del Ministerio Público de Fiscales Lisandro Beheran confirmó a Ahora ElDía que la denuncia fue desestimada la semana pasada luego de tres meses de investigación. Reveló que la enfermera comenta la acusación a su compañera recién a fines de enero ante las autoridades del Hospital Centenario, que luego realizan la denuncia en Fiscalía, además de iniciar el sumario administrativo que salió a la luz.

Beherán confirmó que “la investigación duró tres meses, se tomaron declaraciones testimoniales a médicos y enfermeras, se recabó la historia clínica de la paciente y todo eso fue remitido a un médico forense de otra jurisdicción, ya que al tratarse de un presunto caso de mala praxis no interviene un colega de la misma ciudad”, y precisó que la conclusión del médico forense de La Paz que intervino fue que “no había ningún elemento” para dar curso a la denuncia, ya que el fallecimiento se produjo por el cuadro grave de salud que presentaba la paciente.

Asimismo, el médico forense sostuvo que era inútil realizarle una autopsia debido al tiempo que transcurrió desde la muerte hasta que se hizo efectiva la denuncia, ya que no se podría hallar la sustancia en cuestión debido al estado de descomposición del cuerpo.

Además, el jefe de fiscales comentó que no había nada en la investigación que permita confirmar la acusación, no había faltante ni de cloruro de potasio ni de las jeringas que mencionó la enfermera denunciante.

La familia de la paciente fallecida, en estado de shock

Según supo Ahora ElDía, los familiares de la mujer que perdió la vida en noviembre se enteraron ayer por los medios de la denuncia de la enfermera, y concurrieron en estado de shock a la Unidad Fiscal de Gualeguaychú.

Allí fueron recibidos por el fiscal que llevó adelante la causa, Jorge Gutiérrez, quien les explicó todo el procedimiento que llevaron a cabo desde que recibieron la denuncia.

Lógicamente, en medio del dolor ante la inesperada noticia, los familiares estaban en un estado de nervios y dolor, exigiendo más explicaciones.

Consultado por ello, Beheran aclaró que la familia no fue notificada en su momento porque en todo el proceso de investigación no se encontró ninguna prueba que pueda dar fe de lo que denunció la enfermera.

¿Qué es el cloruro de potasio y qué efecto produce?

El médico Federico Gini Cambaceres explicó que “todas las sustancias son un remedio o un veneno, no por la sustancia, sino por la dosis. El cloruro de potasio, se utiliza en los aportes de suero, en la hidratación, junto con el bicarbonato sodio, porque es un elemento importante, sobre todo intracelular, que participa junto con el sodio en distintas propiedades de las descargas eléctricas de los músculos, de las neuronas, de distintas funciones celulares”.

“Cambios muy rápidos en el potasio, sea que baje muy rápido o que suba muy rápido, produce afectación de todos los tejidos que tienen conductividad y que tienen contractilidad, como los nervios, los músculos y especialmente el músculo cardíaco”, expresó.

“Cuando los cirujanos cardiovasculares operan, tienen que parar el corazón. Obviamente se hace un ambiente controlado, y la forma que tienen de pararlo es administrarle cloruro de potasio en forma de bolo, en infusión rápida, para producir ese paro del corazón. Eso es lo que ocurre, de hecho lo que son las inyecciones letales del Dr. Kevorkian, además de darle un somnífero, un analgésico, todo eso le infunde potasio para producir el paro cardíaco”, ejemplificó el especialista.

“Entonces, es un remedio, es un aporte, un electrolito importante, las soluciones de hidratación parenteral y las correcciones, por ejemplo, de las deshidrataciones, hay que aportarlo, pero siempre se tiene mucho cuidado de aportarlo en forma lenta para evitar este tema que te produzca especialmente, no pasa tanto por la parte de los calambres o dolor muscular, sino por el tema de que se pare el corazón”, concluyó el médico.