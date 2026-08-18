Así los aseguró Soraya Sturtz de la organización de Carrozas Estudiantiles a Ahora ElDía. El sábado fueron entregadas las instalaciones de los Galpones del Puerto a los diferentes cursos para comenzar con la construcción de las carrozas.

En total son 23 los grupos anotados para participar de la edición 2026 del Desfile, 13 lo harán en el ítem primaveral y 10 en la categoría libre.

Año tras año, los gurises de los últimos dos años de secundaria usan su ingenio para retratar sus preocupaciones e inquietudes en las temáticas. Por ejemplo, el año pasado, estuvo muy presente la problemática de las apuestas online, la salud mental, las redes sociales y el cuidado del ambiente.

De este modo, el Desfile no sólo se presenta como un espacio para que los más jóvenes se acerquen al arte, sino que puedan visibilizar los temas que les atraviesan. Además, esta instancia refuerza los lazos entre compañeros y estudiantes de otras escuelas, a la vez que suma a las familias en un proyecto comunitario significativo con sus hijos, fuera de la intermediación de los celulares.

La fecha prevista para la fiesta, es el sábado 10 de octubre en el Corsódromo.