La hija de Mariana Almeida, la mujer hallada sin vida el viernes en una iglesia evangélica en construcción de Concepción del Uruguay, reclamó justicia y rechazó las versiones que vincularon el crimen con una supuesta “lucha espiritual”.

“A mi mamá la mataron“, expresó en una publicación en redes sociales, donde también aseguró que su madre no era violenta ni “andaba en cosas raras“. También la recordó como una “mujer impecable con valores inquebrantables”.

La joven contó que la familia se enteró de lo ocurrido a través de redes. En ese sentido, reclamó a las autoridades y criticó la forma en que se manejó el caso en los primeros momentos. “Qué injusto es habernos enterado por una noticia de Instagram y chequear que mamá no había vuelto a casa“, escribió.

“Esto no puede quedar así”, afirmó. La hija de Almeida cuestionó la actuación de la Justicia y pidió que se clausure el lugar y se determinen las responsabilidades por el crimen. También dirigió cuestionamientos hacia los responsables del templo y sostuvo que existiría un vínculo familiar entre la presunta agresora y una de las referentes religiosas.

Una mujer mató a otra dentro de una iglesia evangélica en Entre Ríos

Almeida era vecina del barrio Unión. Su cuerpo fue encontrado en el templo en construcción ubicado en Ituzaingó y Ana Urquiza de Victorica. La intervención policial comenzó después de que un hombre de 53 años se presentara en una dependencia para avisar que había una persona fallecida en el lugar.

Una mujer de 56 años declaró que había concurrido al templo junto a otra de 55 para cumplir turnos de permanencia. Según su testimonio, su acompañante le habría dicho que había agredido a Almeida con un palo en el marco de una supuesta “lucha espiritual”. Esa declaración forma parte de la investigación y no establece por sí sola las circunstancias de la muerte.