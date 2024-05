En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Seyler explicó que “producto de la decisión del gobierno nacional respecto a la desregulación de la economía en general y la consecuente desregulación tarifaria en particular, las familias entrerrianas y los sectores productivos reciben un fuerte golpe que condiciona su normal funcionamiento, desarrollo y su bienestar futuro. Por eso consideramos que es indispensable poner de relieve el rol y la presencia del Estado de nuestra provincia porque en este momento es necesario proteger y defender los intereses de todos los entrerrianos y es fundamental contar con funcionarios y funcionarias aptas en capacidad ética y profesional para llevar adelante esta tarea. De allí surge este pedido de informe porque entendemos que quien conduce o se encuentra el frente de toda área gubernamental –en este caso puntual de la Compañía Entrerriana de Gas (CEGSA)- tiene un grado muy importante de responsabilidad y debe ser absolutamente imparcial para desempeñarse de la mejor manera y llevar adelante su función”.



En tal sentido, agregó que “hoy si se ingresa a la página web oficial de CEGSA, el señor Agustín Siboldi es el presidente del directorio de la compañía; y sabemos que es abogado y que también es o habría sido socio del reconocido estudio jurídico O’Farrell, radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tendría como clientes a algunas grandes empresas del sector gasífero argentino y algunas de ellas podrían estar utilizando el gasoducto entrerriano –que es administrado por la Compañía Entrerriana de Gas- como transporte del gas y por el que se abona claramente un canon, por lo que entendemos que podría existir allí una incompatibilidad o un posible conflicto de intereses”.



El legislador aclaró que “no decimos que sea incompatible pero sí decimos que podría existir una incompatibilidad y por eso pedimos estos informes para clarificar y despejar toda duda”.



Asimismo, negó haber tenido comunicación con el Poder Ejecutivo provincial respecto del tema y señaló que “se hizo la presentación en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, tomó estado parlamentario y estamos a la espera de que sea respondido por el Poder Ejecutivo”. En tal sentido, dijo que ningún legislador del oficialismo brindó ninguna explicación en la sesión y precisó: “No estamos haciendo juicio de valor respecto de la idoneidad del señor Agustín Siboldi, nos referimos pura y exclusivamente a la relevancia que toma la imparcialidad en la función pública, y por eso pedimos informe para clarificar la situación y tener mayor cereza sobre una eventual incompatibilidad o conflicto de intereses, relacionado incluso a vínculos previos con empresas que pudieran influir de una u otra manera en su buen desempeño”.



Consultado por el tiempo que tendría el Ejecutivo para responder, opinó que “los tiempos son bastante extensos; nosotros creemos que esto urge porque queremos saber a través de qué acto administrativo fue designado como director de la Compañía Entrerriana –porque no se ha hecho de manera oficial o al menos, no nos hemos enterado nosotros- y si el señor Siboldi sigue desarrollando su actividad de abogado en la Ciudad de Buenos Aires como socio del estudio O’Farrell, que son datos que pueden remitirlos rápidamente. Básicamente radica en eso el pedido de informes y entendemos que es una información que la deben conocer y tener pronto”.



En este contexto, comentó que desde el inicio de la gestión “se presentaron otros pedidos de informes y por el momento, en los que fui autor no hubo respuestas; hice un pedido de informes relacionado con la pauta oficial y no tuve todavía respuesta alguna, respecto a las fiestas populares que acompañó o no la provincia en el verano pasado y tampoco hubo respuesta”.



Guardias activas de salud mental



En otro orden de temas, el legislador indicó que el proyecto de ley de su autoría para crear el servicio de guardias activas de salud mental en los hospitales de la provincia “responde a planteos que hicieron desde la juventud en el transcurso de la campaña que realizamos junto a (José) Lauritto en las elecciones pasadas; los jóvenes en general presentaron un importante trabajo que expresaba la necesidad de poner en relieve la salud mental. Ponemos el tema sobre la mesa para debatirlo, recibir aportes, porque todo proyecto de ley es perfectible y se puede mejorar pero sobretodo buscando que tenga una respuesta, que sea tratado y tenga el acompañamiento de mis pares”.



“Entiendo y tengo en claro que es bastante ambicioso el proyecto, porque hablamos de todos los hospitales generales que son cerca de 65- pero la realidad impera, y es alarmante, no podemos hacernos los desentendidos y mirar para otro lado. Hemos trabajado con profesionales en la materia, médicos psiquiatras, psicólogos que aportaron”, ahondó.



En el mismo sentido, admitió que “las autocríticas siempre hay que hacerlas (respecto de lo que no se hizo en las gestiones del peronismo); lo que dice la ley (de Salud Mental) es que establece las guardias que pueden ser pasivas o activas y en este caso en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná se estaban realizando de manera pasiva, las que están trabajando fuertemente. Toda normativa está hecha para cumplirse, lo que no se haya realizado hay que hacer la autocrítica que no se pudo desarrollar de la manera que pretendíamos porque ha quedado mucho por hacer, pero se avanzó en otros aspectos también”.



Finalmente, resaltó que “respecto de la tasa de suicidios, la provincia se encuentra hoy en el primer lugar, por encima de la media nacional, y para nosotros es fundamental tener en cuenta que no es solamente este diputado el que está haciendo esta observación sino que a nivel nacional se realizó un informe pormenorizado que indica que una de las problemáticas que terminan con la consecuencia del suicidio u otro padecimiento mental es la falta de acceso a este tipo de atención de urgencias para prevenirlo”.



Fuente: Análisis Digital