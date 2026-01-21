Juventud Unida sacó ventaja frente a Sanjustino de Santa Fe, al imponerse por 1-0, con gol de Marcelo Olivera de tiro libre, en el inicio de las semifinales de la Región Litoral Sur. Ahora deberá validar la ventaja en el estadio “El Coliseo del Oeste” de la localidad santafesina de San Justo.

El partido se jugará el próximo domingo, desde las 19 horas, y contará con árbitros de la localidad cordobesa de Pascanas, según definió este miércoles el Consejo Federal de AFA, ente que regula el Torneo Federal Regional Amateur.

El juez principal será Leandro Sosa Abrile, quien estará secundado por Santiago Gudiño y Matías López como asistentes, y Lucas Giraudo como cuarto árbitro.

Mientras que, en el otro encuentro de la llave, que protagonizarán Ben Hur de Rafaela (se impuso como visitante en la ida por 2-1) y Puerto San Martín, habrá una cuaterna chaqueña, que tendrá a Guillermo González como árbitro central.