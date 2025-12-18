Cinco personas fueron detenidas, tres de ellas hermanos, acusadas de integrar una banda narco que utilizaba un geriátrico para guardar droga en la provincia de Córdoba.

Conforme a la información del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, la Justicia otorgó órdenes de allanamiento en el barrio Sur de Marcos Juárez y La Fortuna, Centro y en la zona sur de Leones (cinco), donde se concretaron los arrestos de dos hombres y tres mujeres.

A su vez, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró 693 mil pesos, 135 dosis de marihuana, 23 de cocaína, dos vehículos, una escopeta calibre 16 y otros objetos de interés para la investigación.

Los investigadores constataron que los miembros de la organización almacenaban los estupefacientes en un geriátrico, al tiempo que el principal imputado vendía las sustancias ilícitas en su vivienda.

El implicado presenta antecedentes por narcotráfico en 2018, luego fue liberado y volvió a cometer delitos vinculados al narcomenudeo.

Los oficiales cerraron tres búnkers, mientras que se determinó el traslado de los detenidos a la sede judicial junto a los objetos decomisados.

Interviene la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con asiento en la ciudad de Marcos Juárez.

Fuente: NA