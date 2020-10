Desmienten el relevamiento del director de la UP9 de El Potrero

Durante la jornada había trascendido que Javier Bossi, director de la Unidad Penal N° 9 de El Potrero había sido relevado y su lugar sería ocupado por Cesar Villalba.

El propio Bossi explicó a ElDia que “no se trata de un relevamiento ni un cambio de mando. A partir del día de la fecha haré uso de mi licencia anual ordinaria, que no tomaba desde hace un tiempo. No entiendo por qué se dijo que me relevarían del cargo”.

El oficial expresó también que “no hay nada raro, es una licencia que me corresponde como a cualquier trabajador. Simplemente ocurrió que el director del Servicio Penitenciario provincial se hizo presente en la unidad para poner en funciones al oficial Cesar Villalba que será quien me reemplace durante mi licencia”.

Por su parte, Marcelo Sánchez, director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, explicó a ElDia que “el oficial Bossi hará uso de su licencia y viajé a Gualeguaychú para poner en funciones a su reemplazante, que será el alcaide mayor Cesar Villalba”.

EN las últimas horas, en la Unidad Penal N° 9 habían ocurrido algunos incidentes, como la fuga de un interno que fue recapturado al día siguiente y el suicidio de un interno, hecho que está siendo investigado por la fiscal Martina Cedrés.