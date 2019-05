Charlotte Caniggia ha vuelto a tener mucha pantalla y exposición mediática gracias a su participación en una nueva temporada de ShowMatch, uno de los programas más vistos de Argentina.

Como es costumbre, allí la hija de Claudio Paul y Mariana Nanis no solo baila, sino que también hace algunos pases de comedia revelando las excentricidades de su familia.

¿Y qué sacamos de todo esto? Que Charlotte Caniggia es rarísima.

Eso sí, entendemos muy poco de sus manifestaciones artísticas, como fue el caso de su última aparición en Instagram.

Y es que Charlotte no tuvo mejor idea que declarar su independencia, al ritmo de Natti Natasha, adentro de una bañera y casi sin ropas. No, no trae manual de explicaciones.