En las últimas semanas comenzó a sonar con fuerza el rumor de que habría nacido el amor entre Lali Espósito y Rels B. Ahora, para avivar esas llamas, el rapero español publicó en su cuenta de TikTok un video adelanto de una nueva canción -que estrenará este jueves a las 19 horas de Argentina- ilustrado con imágenes íntimas en compañía de la pop star argentina.

Antes de esto, tanto Lali como Rels B -su nombre real es Daniel Heredia Vidal- venían publicando imágenes en las que se los veía disfrutando del verano europeo en un yate. Sin embargo, en ninguna de esas fotos se mostraron juntos, sino que fueron sus seguidores quienes notaron algunos detalles en común y sacaron la conclusión de que estaban el mismo lugar.

Hasta el momento, ni la jurado de La Voz Argentina (Telefe) ni el español salieron a aclarar la situación. Pero ahora volvió con fuerza gracias al video en cuestión, que vio la luz esta tarde. En la primera imagen se los ve a ambos refrescándose en el jacuzzi de un yate, en malla y bikini respectivamente. Después, cómo se sumergen en el mar para nadar. Y luego, lo más picante: una Lali completamente desnuda sobre la cama, apenas tapada por una sábana y tirándole un beso a la cámara y a Rels B, de quien se ve cómo su brazo se acerca para tocarla.

Lali y Rels B disfrutando del verano europeo

“Que rico sería, intercambiar energías, prender sin decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte: ‘¿Cómo dormiste bebé?’ Si me soñaste...”, dice parte de la letra que adelantó el español. El tema en cuestión se llamaría “Cómo dormiste?”, se estrena este jueves 4 y aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente que se trate de un dueto, ambos publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter la frase: “Como dormiste, bebé?”.

El hashtag fue inaugurado por la propia Lali Espósito al postear en Instagram distintas imágenes -fotos y videos- del show que brindó una semana atrás en la Estación Belgrano de Santa Fe, como parte de su gira. Aquella noche -viernes 23 de julio, para más datos- la jurado de La Voz Argentina besó en medio del escenario a Nati Jota, Flor Jazmín Peña, Kevsho y Mica Suárez. Y entonces el juego de palabras, para generar la complicidad de las redes sociales: #ChapeTour.

Nati Jota, fan de la cantante desde que era una de las figuras de Casi Ángeles, relató el video durante su visita a PH. “Lali me dice: ‘¿Che, acá da para un beso?’. Y le digo: ‘¡Pues claro!’. Y ahí pasó eso. Es muy hot Lali, así que dije: ‘Me llevo esto a la tumba’”, contó la instagramer, divertida. No obstante, frente a la consulta de Andy Kusnetzoff se mostró un tanto arrepentida: “Después me dio un poco de vergüenza”.