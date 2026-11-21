La Dirección de Espacios Verdes llevó adelante trabajos de poda de levante, saneamiento del arbolado y limpieza general en el sector de la Laguna del Parque Unzué, como parte de un plan integral de mantenimiento y recuperación paisajística que se desarrolla progresivamente en distintos sectores de este emblemático espacio público.

Las intervenciones comprendieron el tratamiento de árboles y plantas, el retiro de ramas y la limpieza del entorno, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, favorecer la circulación del aire y recuperar las vistas panorámicas de la laguna y sus alrededores.

Se trata de tareas de mantenimiento que no se realizaban de manera integral desde hacía tiempo y que permitieron despejar sectores donde la vegetación dificultaba la visibilidad y limitaba la apreciación del paisaje natural.

Uno de los principales trabajos consistió en la poda de levante, también denominada elevación de copa, una técnica que implica retirar selectivamente las ramas inferiores de los árboles para aumentar el espacio libre debajo de sus copas.

Esta práctica, realizada bajo criterios técnicos adecuados, contribuye a mejorar la visibilidad, facilitar la circulación peatonal y favorecer la ventilación de sectores con vegetación densa, además de reducir posibles riesgos asociados con ramas que obstaculizan el paso.

Las tareas forman parte de una intervención más amplia que ya tuvo antecedentes en el sector de Playa Papaya y en el Camino de la Costa, donde a mediados de año se realizaron trabajos de despeje de vegetación que permitieron recuperar las visuales hacia el río Gualeguaychú y fortalecer la integración del paisaje natural con los espacios de circulación y recreación.

Concluida la etapa correspondiente a la laguna, las cuadrillas avanzaron hacia el denominado Parque Grande, donde se prevé continuar con el mantenimiento del arbolado y el despeje selectivo de sectores que actualmente presentan una visibilidad reducida hacia el río.

Asimismo, se proyectan intervenciones detrás del complejo La Delfina, en un área donde el crecimiento de vegetación densa conformó un matorral que dificulta la circulación del aire y la visibilidad entre distintos sectores del parque.

El plan contempla también el retiro de grandes troncos caídos, ejemplares secos y restos vegetales que permanecen dispersos en el predio. Estas tareas permitirán ordenar el paisaje y disminuir los riesgos para quienes transitan por senderos y espacios de uso recreativo.

Un patrimonio natural de Gualeguaychú

El Parque Unzué constituye uno de los espacios verdes más representativos de la ciudad. Con una superficie superior a las 120 hectáreas, se extiende a orillas del río Gualeguaychú y alberga una importante diversidad de flora y fauna.

La Ruta Provincial Nº 42 divide el predio en dos sectores de características diferentes. Hacia el sur se encuentra el Parque Chico, un área de mayor desarrollo urbano que concentra servicios, establecimientos gastronómicos e instalaciones deportivas. Hacia el norte se extiende el Parque Grande, un entorno más agreste, caracterizado por senderos, vegetación autóctona y arboledas centenarias.

Entre sus principales atractivos se encuentra la Reserva Parque Florístico, ubicada en el sector del Mangrullo y La Delfina, así como la Laguna del Parque Unzué, un espejo de agua que constituye un ambiente propicio para la observación de aves, entre ellas garzas y biguás.

El predio cuenta, además, con una amplia infraestructura destinada a la recreación y la actividad física, que incluye circuito de salud, bicisenda, velódromo, kartódromo, juegos infantiles y sectores equipados con mesas y parrillas.