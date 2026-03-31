La ciudad de San Cristóbal, Santa Fe, atraviesa su segunda jornada de duelo tras el crimen ocurrido este lunes por la mañana en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”. Desde las primeras horas de hoy, se lleva a cabo el velatorio de Ian Cabrera, el alumno de 13 años que perdió la vida tras ser atacado con una escopeta por un compañero de clases.

La ceremonia fúnebre se desarrolla en una sala de sepelios céntrica, donde el entorno más cercano del adolescente se congregó para darle el último adiós. La conmoción en la localidad es absoluta y se ve reflejada en la paralización de diversas actividades institucionales y comerciales en señal de respeto.

Vigilia y pedido de seguridad



Durante la noche del lunes, una multitud de vecinos se autoconvocó frente a las puertas de la escuela donde ocurrió la tragedia. En una manifestación marcada por el silencio, los presentes colocaron velas, carteles y flores en las rejas del edificio escolar.

El reclamo de la comunidad se centra en dos ejes: el esclarecimiento total de cómo el agresor de 15 años pudo ingresar el arma al aula y la demanda de mayores medidas de seguridad y prevención dentro de las instituciones educativas del departamento.

Estado de la situación y suspensión de clases



El Ministerio de Educación de Santa Fe ratificó que no habrá actividad escolar en el establecimiento por tiempo indeterminado, mientras que en el resto de las escuelas del distrito se realizan jornadas de reflexión y acompañamiento.

En paralelo, los equipos interdisciplinarios enviados por el Gobierno provincial continúan trabajando en el territorio para brindar asistencia a los alumnos que presenciaron el ataque y a los docentes. La causa judicial, por su parte, avanza bajo la órbita de la Justicia de Menores, manteniendo bajo resguardo la identidad y el paradero del joven detenido.

Fuente: AHORA