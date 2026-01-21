Con profundo pesar, la familia informó que sus restos serán velados este 21/1 hasta las 11:30hs, en Sala Velatoria "La Misericordia", Carabelli 54.

Seguidamente, el cortejo fúnebre partirá hacia el cementerio local donde recibirá sagrada sepultura.

La Casa de duelo está en Av. Libertad 1495.

Además, el colegio al que concurría la joven también expresó su tristeza: “La Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria N° 16 “Colegio de Urdinarrain” participa con profundo pesar el fallecimiento de la alumna Martina Michel. Su luz y su sonrisa permanecerán siempre en los pasillos de nuestro colegio y en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de conocerla”.

"Acompañamos a su familia en este inmenso dolor y pedimos a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa elevar una oración por su eterno descanso. Vuela alto, querida Martina. Tu recuerdo vivirá siempre en nosotros”, manifestaron.