El regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe será dentro de poco, y aunque por el momento se desconocen los detalles de la nueva temporada, ya surgieron conflictos por las respectivas decisiones del canal: Santiago del Moro da la cara por la producción, con una fría entrevista.

En las últimas horas, se difundieron los nombres de las figuras públicas que fueron contratadas para formar parte de los debates del reality show. Con Del Moro a la cabeza, de lunes a jueves lo acompañaran: Laura Ubfal, Ceferino, Gastón Trezeguet y Sol Pérez; mientras que Pilar Smith, Eliana Guercio, Costa y Marina Calabró serán los comentaristas rotativos.

En ese contexto, en las últimas horas se confirmó que una de las panelistas históricas del ciclo no formará en esta nueva edición: se trata de Marisa Brel. La noticia fue expuesta por la propia periodista: "Está todo bien. Me decían que yo no veía el programa... Justo a mí me van a decir que no veía el programa, porque yo antes de ser panelista ya era fanática de Gran Hermano 1. Además me encanta desarrollarlo como fenómeno social. Yo trabajo mucho con el desarrollo personal y me parece que puede servir un buen análisis para reflexionar cómo uno se maneja en la vida o cómo puede salirse de relaciones tóxicas", comentó profundamente indignada en el stream de Bondi.

Su baja de Gran Hermano significó un gran dolor: "Tiene mucho que ver conmigo y tengo una percepción muy fuerte con la gente, puedo ponerme en modo fanático de alguien porque me gustan sus valores o me gusta su estrategia, o todo lo contrario", reflexionó en el directo. En esa línea, la comunicadora se quebró: "Voy a cumplir 55 el mes que viene. Y la verdad es que a esta altura no me gusta que me hagan estas cosas".

"¿Te pegó mal?", consultaron los conductores del stream. La entrevistada no tardó ni un segundo en afirmar: "¿A qué se lo adjudicas? Porque tuviste cruces fuertes. ¿Lo ves por ese lado o no? Eso es lo que se destaca. Pero digo, quizás a veces te peleas con la persona equivocada", redoblaron la apuesta los entrevistadores, a lo que Marisa opinó: "Al revés. O sea, en realidad yo he enfrentado a Ubfal. Con quién me tengo que pelear me peleo, pero no es mi estilo. Tal vez mi estilo no peleador, no conflictivo, no interesará. No sé, chicos qué pensar, porque yo llamo, no tengo representante ni abuelita, así que yo no tengo ningún problema, no se me caen los anillos".

Brel fue panelista de Gran Hermano desde el año 2002: "Llamé a Martín, uno de los productores que adoro, y le pregunté cómo venía todo. Ahí me dijo que este año querían hacer unos movimientos, que todos me querían, pero que no me iban a tener en cuenta para esta edición. No me la vi venir", contó sobre su cómo se enteró de que no formaría parte del elenco.

Con la noticia dando vueltas en redes sociales, Santiago Del Moro salió a pronunciarse al respecto: "Marisa es una conocedora del formato. Siempre se renueva el panel. Es algo que sucede en cada temporada. Son cuestiones de producción", comenzó la explicación en un móvil con Intrusos: "Lo que trata de hacer la producción es de ir apuntalando los debates y el programa en sí. Tengo la mejor con ella, con todos. En algún momento volverá porque hace muy bien su trabajo", continuó.

El conductor trató de no contar muchos detalles sobre la nueva temporada pero adelantó: "Lo piola de Gran Hermano es que la primera edición no tuvo nada que ver con la segunda, y esta tercera va por otro también. Espero que a la gente le guste. Uno siempre le pone la mejor".