Durante la mañana de hoy, un video viral del notero Tomy Munaretto, quien en el ciclo nocturno de Crónica Tv realizó un descargo en vivo sobre la precarización laboral que sufren los empleados del canal terminó de la peor manera.

Tras recibir infinidad de apoyo de sus colegas y gente de las redes sociales, el cronista contó que se reunió con el área de recursos humanos y fue despedido tras reclamar al aire que trabajaba en negro y con un salario precarizado.



Despidieron al cronista de @CronicaTV tras sus quejas salariales al aire. #LAM pic.twitter.com/NzzjMYSbPu — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 5, 2024



"Gente pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me acaban de echar del canal", expresó el cronista en un video que grabó en la puerta de Crónica TV.

Y denunció que fue amenazado por la abogada de la empresa que le aseguró que no iba a poder trabajar en ningún otro medio: "Y me dijo también la abogada, Patricia Dubor, que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación", advirtió.



Recien publicó esto en IG:pic.twitter.com/ByNPUS5DkL — Lautaro Sánchez (@LautiSanchez25) March 5, 2024



"Así que bueno, la vida sigue no se qué voy a hacer. De alguna u otra forma me las voy a arreglar. Pero adentro de este lugar hay 50, 60 personas que todavía quedan ahí adentro que están en la misma situación irregular que estaba yo, y que ahora ya no estoy porque directamente ya no tengo laburo", concluyó.



(Fuente: Filo.news)