os despidos en el Servicio Meteorológico Nacional generaron preocupación tras el comunicado de los trabajadores, quienes advirtieron que la reducción de personal comprometerá funciones esenciales del organismo en todo el país. La decisión fue confirmada por el director del SMN, Antonio José Mauad, quien indicó que se entregará una lista de 240 empleados civiles que serán cesanteados antes del viernes 10 de abril de 2026.

Según se informó, la medida responde a un pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en el marco de un proceso de ajuste. Del total de trabajadores afectados, 130 pertenecen a estaciones meteorológicas distribuidas en distintas regiones del país y otros 110 cumplen funciones en la sede central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el sector laboral señalaron que se trata de una reducción superior al 30% del personal civil, lo que consideraron un recorte “crítico” para el funcionamiento del organismo. En ese sentido, alertaron que podría verse comprometida la calidad de los servicios meteorológicos, fundamentales para la seguridad aeronáutica y las actividades productivas.

Impacto en servicios esenciales y economía

El comunicado detalló que el SMN actualmente cuenta con 980 trabajadores, de los cuales 780 son civiles. Con la implementación de los despidos y la salida de otros 31 empleados en condiciones de jubilarse, el plantel quedaría reducido a aproximadamente 540 trabajadores civiles.

Los trabajadores sostuvieron que esta cifra está muy por debajo de la dotación mínima necesaria para garantizar un servicio eficiente, estimada en 1200 empleados. En ese contexto, remarcaron que la disminución de personal afectará la capacidad de monitoreo, pronóstico y emisión de alertas tempranas.

Además, advirtieron que el impacto no se limitará al ámbito técnico, sino que repercutirá directamente en múltiples sectores de la economía. “Las actividades aeronáuticas y agropecuarias dependen de la información meteorológica precisa y oportuna”, señalaron en el documento difundido.

Por último, manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias en la seguridad de la población, al considerar que una menor capacidad operativa del organismo podría dificultar la prevención de fenómenos climáticos extremos y sus efectos sobre la vida y los bienes.