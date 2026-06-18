Un siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 20, requiriendo la inmediata intervención de los servicios de emergencia de la ciudad para controlar los riesgos en la zona.

El hecho se desencadenó a la altura del kilómetro 5 de la mencionada traza vial, lugar donde se declaró formalmente un accidente vehicular que alertó al cuartel central. Ante la emergencia, desde el cuerpo activo se dispuso la salida inmediata del móvil 35 para asistir en el lugar.

Al arribar la dotación de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, se constató que se trataba del despiste de un camión de gran porte con semirremolque. El transporte pesado circulaba con una carga de papel de celulosa al momento de perder el control y terminar a un costado de la calzada.

El personal abocó sus esfuerzos a realizar tareas operativas de prevención en el perímetro, llevando a cabo una exhaustiva verificación de riesgos asociados al incidente —como posibles fugas de fluidos o peligros derivados de la posición del rodado— para garantizar la total seguridad en el sector y restablecer la normalidad en la circulación de la ruta.