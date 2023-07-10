Personal policial perteneciente a la Comisaría Mojones Sud Primera, intervino en un siniestro vial ocurrido en Ruta Provincial N° 6, a la altura del kilómetro 65, Mojones Norte.



Al llegar al lugar los efectivos se encuentran con un automóvil marca Toyota modelo Corolla sobre la banquina y como consecuencia del despiste el auto había perdido el techo.



El vehículo era conducido por un hombre de 28 años, en sentido Sur-Norte, por la ruta provincial N°6, proviniendo desde la ciudad de Gualeguay con destino hacia la localidad de Federal.



Por motivos que se tratan de establecer, el conductor pierde el control del auto colisionando contra el guardarrail de la mano contraria y finalizando el despiste sobre la banquina.



El hombre iba acompañado por una mujer de 24 años y tres menores de 5, 7 y 12 años.



A raíz del impacto todos los ocupantes resultaron lesionados con politraumatismos, en cuanto a el hombre de 28 años de edad debió ser trasladado en primera instancia hacia el Hospital Justo José de Urquiza de la localidad de Federal por el Servicio Médico de Sauce de Luna, donde posteriormente fue trasladado hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad de Concordia.



Desde el nosocomio concordiense informaron que el hombre presenta lesiones de carácter graves, con traumatismo encéfalo craneano grave, fractura y hundimiento de cráneo con asistencia respiratoria mecánica, además de múltiples heridas cortantes en cuero cabelludo. (Diario Río Uruguay)