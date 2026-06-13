Un llamativo siniestro vial tuvo lugar a primera hora de la mañana de este sábado en las inmediaciones de la Ruta Provincial N° 32 y el acceso a Hasenkamp, cuando un automóvil despistó y terminó sobre la espesa vegetación de la banquina de manera imprevista.

El hecho fue descubierto cerca de las 09.30 horas por el personal policial que realizaba sus habituales recorridas de prevención por la jurisdicción. En ese momento, los uniformados divisaron un vehículo marca Volkswagen Gol de color blanco, visiblemente encajado a un costado de la calzada asfáltica y deshabitado.

Los efectivos policiales iniciaron averiguaciones con el propósito de localizar al propietario del coche y constatar si existían víctimas heridas.

Las pesquisas condujeron a la comisión policial hasta una vivienda ubicada en la calle Luchessi al 580. Allí se entrevistó a una mujer de 44 años, quien confirmó ser la madre del titular del rodado, un joven de 18 años llamado Facundo Espinosa.

Según explicaron las fuentes oficiales, la mujer detalló que su hijo era quien conducía el Volkswagen Gol al momento del incidente. Las autoridades confirmaron que el joven no presenta lesiones de ningún tipo. Al momento de la llegada de la comitiva policial, el joven se encontraba descansando en su habitación, debido a que, de acuerdo al testimonio materno, había arribado al hogar alcoholizado.