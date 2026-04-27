El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, renunció hoy a su cargo, a pocos días de conocerse que había omitido en su declaración jurada una serie de propiedades en Estados Unidos.

Por su parte, voceros del Ministerio de Economía señalaron a este medio que el titular de la cartera, Luis “Toto” Caputo, le aceptó la dimisión a Frugoni.

El funcionario de Infraestructura presentó su renuncia tras hacerse público que no declaró siete propiedades inmobiliarias en Miami y Palm Beach adquiridas entre 2020 y 2022 mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, Estados Unidos. Esta situación, sumada a un crecimiento significativo de su patrimonio y a denuncias radicadas tanto en la justicia federal como en la Oficina Anticorrupción, desencadenó su salida ante una crisis de confianza sobre la transparencia y la integridad en la función pública.

En los últimos días, Frugoni admitió ante el periodista Nicolás Wiñaski su error al omitir las propiedades adquiridas en Estados Unidos de su declaración jurada. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció.

Al menos cinco inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores entre USD 215.000 y USD 216.000. Entre ellos se encuentran el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach.

Especialistas destacan que las adquisiciones inmobiliarias se realizaron a través de sociedades de responsabilidad limitada como Genova y Waki, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente. Ninguna fue informada ante las autoridades argentinas. Frugoni justificó sus omisiones afirmando que hasta ese momento solo tributaba en Estados Unidos, pero aseguró que regularizaría la situación al asumir su cargo nacional.

Según la misma investigación, en 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones. Luego de las compras en Miami, sus acciones superaron 40 millones de pesos en 2023 y declaró inversiones en 16 empresas junto a depósitos de 400.000 dólares en el exterior.

Las revelaciones impulsaron denuncias judiciales lideradas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas recayeron en el juzgado federal a cargo del juez federal Daniel Rafecas e implican presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

La Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) sancionó a Frugoni en reiteradas oportunidades por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Esta situación derivó en su inhabilitación temporal para postularse a cargos públicos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

Del Gaiso expresó duras críticas mediante una publicación en la red X: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” También subrayó que el ahora exfuncionario cobró sueldos oficiales mientras enviaba fondos personales al exterior.

En el Gobierno marcaron diferencias entre el caso de Frugoni y el de Manuel Adorni, al considerar que la situación del jefe de Gabinete no involucró omisiones ni hechos de corrupción (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la semana, tal como publicó Infobae, un alto funcionario calificó el hecho de “gravísimo” y señaló que Frugoni “tiene que explicarlo”. Otras opiniones recogidas por el medio consideraron que el caso representa una situación mucho más grave que antecedentes recientes, como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”, comentó una fuente cercana al despacho presidencial. Otro funcionario comparó la magnitud de los bienes involucrados: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.

En el entorno gubernamental, el hecho fue interpretado como un ejemplo de la importancia de declarar todos los bienes, incluso los situados en el extranjero, para adecuarse plenamente a las exigencias legales argentinas.

Fuente: Infobae