En el marco del fin de semana largo de Carnaval, uno de los momentos mas convocantes del año, el Municipio sostiene un dispositivo integral orientado a proteger a vecinos y turistas que disfrutan de la ciudad y, al mismo tiempo, asegurar el normal desarrollo de las tres noches de la Fiesta Nacional del Carnaval del País.

En ese contexto, la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General despliega cada jornada un operativo específico en la previa, dentro y fuera del Corsódromo, enfocado a garantizar la seguridad operativa y la intercomunicación entre los equipos que intervienen.

El subsecretario Nicolás Bozzani explicó que el personal se ubica en ambos extremos de la pasarela y cumple una tarea clave, muchas veces invisible, vinculada al montaje y desmontaje de carrozas, la seguridad de los integrantes de las comparsas y la coordinación de grúas y autoelevadores. Estas acciones se realizan al verificar el uso de equipos de protección y el cumplimiento de condiciones seguras de trabajo.

Además, el equipo controla el circuito de manera permanente junto con Bomberos Voluntarios ante eventuales contingencias, como pérdidas de fluidos o fallas técnicas, para intervenir inmediatamente. Durante el operativo que incluye los cuatro dias del fin de semana extra largo participan activamente 18 agentes.

A su vez, se despliegan más de 15 equipos de comunicación que interconectan a las áreas municipales, servicios de emergencia y la Comisión del Carnaval del País, lo cual permite informar y derivar cualquier novedad que surja dentro del predio para actuar con rapidez ante situaciones sanitarias, incidentes técnicos o fallas eléctricas, y articular respuestas junto a las distintas áreas y las fuerzas de seguridad. En el puesto de comando instalado en Casa Rosada, el trabajo se realiza en coordinación con la Policía de Entre Ríos.

Bozzani destacó que, con el inicio del fin de semana largo, la afluencia turística habitual se incrementa significativamente y el objetivo central del operativo es cuidar a quienes visitan la ciudad y garantizar que puedan disfrutar su estadía de manera segura.