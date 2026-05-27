A raíz de una investigación iniciada por una denuncia por el supuesto delito de amenazas con arma de fuego, radicada el pasado 23 de mayo, personal de Comisaría Primera, en forma conjunta con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante diversas tareas investigativas y de recolección de pruebas en distintos sectores de la ciudad.

En horas de la mañana de este miércoles, mientras los efectivos realizaban relevamientos fílmicos en inmediaciones de calles Aguado y Doello Jurado, observaron un vehículo de similares características al mencionado en la causa, por lo que se inició un seguimiento controlado del mismo. Posteriormente, el rodado detuvo su marcha en la zona de calles Moreno y Andrade, donde se procedió a la identificación de su conductor, un hombre de 47 años que presentaba características coincidentes con las registradas en las imágenes incorporadas a la investigación.

Informada de la situación, la Fiscalía interviniente dispuso la permanencia del personal en el lugar y, poco después, el Juzgado de Transición y Garantías en turno autorizó de forma verbal el allanamiento y registro para el domicilio sito sobre calle Moreno. Como resultado del procedimiento policial, se concretó el secuestro de una camioneta Toyota Hilux y, del interior de la vivienda, se incautó un revólver marca Taurus calibre .357 Magnum junto a cartuchería del mismo calibre.

Finalizadas las diligencias de rigor, el ciudadano involucrado fue trasladado a la Jefatura Departamental al solo efecto de proceder a su correcta identificación. Tras cumplirse las actuaciones correspondientes, el hombre quedó liberado y supeditado a la causa por disposición de la Fiscalía.