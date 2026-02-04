La industria textil atraviesa un delicado escenario. De acuerdo a las estimaciones de Protejer, la producción del sector se contrajo 36,7% interanual en noviembre de 2025 y se redujo 47,6% frente a noviembre de 2023. En tanto, en el acumulado enero–noviembre de 2025, la actividad textil cayó 6,4% en comparación con el año previo.

Incluso, la utilización de la capacidad instalada del sector se ubicó en 29,2% en noviembre de 2025, el nivel más bajo de toda la industria manufacturera. Esto es, que siete de cada 10 máquinas textiles permanecen paradas en las fábricas.

Como consecuencia, muchas de las empresas textiles debieron cerrar sus puertas, lo cual derivó también en la pérdida de puestos de trabajo. En concreto, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se destruyeron más de 18 mil empleos, que equivalen a una caída del 15% del empleo registrado en el sector y se cerraron 558 establecimientos.

En paralelo, la pérdida del poder adquisitivo limitó el consumo y se observó un fuerte crecimiento de las importaciones, que antes eran del 50% y ahora llegan al 70% en el rubro. Los principales productos ingresan desde China, impulsados principalmente por plataformas como Shein y Temu.

“Estas plataformas generan una competencia desleal porque prácticamente no pagan ningún impuesto, tienen subsidios por parte de sus países, no cubren costos de logística, no venden en cuotas (por lo que no afrontan costos financieros), ni pagan alquileres. Además, en algunos casos fabrican en países con normas laborales y ambientales mucho más laxas y que no están, en muchas ocasiones, alineadas con los estándares internacionales”, señalaron en Protejer.