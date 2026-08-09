Luego de 25 años, Huracán ganó en el Nuevo Gasómetro y se quedó con una nueva edición del clásico. Gracias a un doblete de Jordy Caicedo, los de Parque Patricios se impusieron por 2-0 ante San Lorenzo, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Orlando Gill fue expulsado en el local.

Con este resultado, el Ciclón queda decimocuarto con tres puntos obtenidos en la Zona A, mientras que los Quemeros escalan a la sexta plaza de la Zona B, con siete unidades registradas.

Fuente: TyC Sports