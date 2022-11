“Hace casi cinco años que no peleo en la ciudad, he hecho prácticamente toda la carrera peleando afuera. Antes no había personas que banquen el boxeo profesional, pero, gracias a dios, hoy me toca organizar boxeo y me puedo dar el gusto de pelear en mi festival”, dice, sentado en una pila de colchonetas, Esteban López.

En su gimnasio de La Vencedora, “El Oso” se toma una pausa para dialogar con Ahora ElDía y cuenta que, en principio, la idea era que la otra pelea profesional la protagonice Jonathan “El Picante” Parada, “pero no dio el espacio físico, ya que esta vez no pudimos contar con los galpones del puerto”.

El de este viernes será el cuarto festival boxístico organizado por López. Los tres primeros fueron en las naves portuarias, lugar con capacidad para más de 2 mil personas, mientras que en el patio de La Vencedora entra la mitad de gente.

“Va a ser una noche hermosa para el boxeo, además de un lindo clima para estar al aire libre, serán nueve peleas entre las que van a haber dos títulos internacionales y uno entrerriano. Dos boxeadores amateurs de Gualeguaychú, Tomás Laclau y Leandro Fiorotto, van a enfrentar a dos boxeadores uruguayos por el Título Hermandad, mientras que Julieta Gatti combatirá por el título provincial en la categoría hasta 51 kilos ante Cecilia Roa, de Ceibas. Son dos buenas y conocidas boxeadoras, va a ser una guerra”, anticipa López, quien, además de ser uno de los dos boxeadores profesionales en actividad en la ciudad, entrena a más de 200 personas en su gimnasio.

“En estos momentos son seis las clases diarias que coordino y si bien hemos tenido más gente entrenando, salida la pandemia llegamos a las 240 personas, es muy buena la cantidad actual. Es un trabajo de varios años, del que estoy muy orgulloso. Creo que logré mostrar otra cara del deporte, el boxeo recreativo es un cable a tierra para muchos. Mostramos que se puede entrenar boxeo sin pegarse, divirtiéndose y exigiéndose al máximo, la combinación es perfecta”, acota, entusiasmado.

Sin dudas, “El Oso” le ha imprimido su marca personal al boxeo, en su gimnasio se puede ver a personas de 60 años y a chicos de 12, a mujeres tanto (o más) como a varones, sin importar clase social u origen.

“Acá vienen ocho o nueve médicos y ellos mismos recomiendan el entrenamiento, lo que para mí es muy importante, creo que estamos haciendo las cosas bien”, remarca el boxeador de la ciudad. Al tiempo que adelanta “un gran evento” para este viernes, en el que, además de los atractivos combates y un completo servicio de cantina, se presentará la banda Los más duendes, para imprimirle ritmo y alegría a una noche que tiene todo para ser una gran velada boxística.

La grilla del viernes