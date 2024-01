Desde septiembre que el río Gualeguaychú tiene en vilo a la población. Sin embargo, hace varias semanas que la situación se estabilizó y permitió poner en condiciones diferentes espacios de esparcimientos como playas.

En esta oportunidad le tocó el turno a la Pileta del Puente que está a cargo de un prestador privado de la ciudad, Felipe Tommasi. Luego de que se acondicionara y pusiera a punto la piscina, quedó inaugurada la temporada a partir de este viernes.

Al respecto, Felipe Tommasi contó a Ahora ElDía que “hace aproximadamente dos semanas ante la noticia de que la Municipalidad no iba a abrir la Pileta del Puente, me convocan para ver si me animaba a hacerme cargo de poner en condiciones de funcionamiento y explotar la pileta lo que queda del verano. Tuvimos varias negociaciones, la pileta había estado dos meses bajo el agua de río, estaba todo lleno de barro. Finalmente me animé, puse a trabajar un equipo mío de las 7 de la mañana a las 12 de la noche durante cinco días y pudimos abrir para la Colonia Municipal”.

El arreglo es que de lunes a viernes, las colonias de vacaciones utilicen de forma gratuita la piscina y a partir de las 13 será de uso para la gente de Gualeguaychú y turistas.

Por ahora, solo se tiene el servicio de pileta y cantina y a partir de la semana que viene se agregará el servicio de reposeras y sombrillas. El personal, los costos de mantenimiento van a cargo del privado y el municipio aporta los guardavidas y personal para controlar que el espacio sea libre de alcohol.

Finalmente, Tommasi señaló que faltan algunos detalles que irán afinando con el correr de los días: “Estamos muy contentos de que la pileta que no se iba a abrir este verano ya está en marcha”.

Los costos de la entrada:

-General $ 4.000

-Menores de 10 $ 2.000

-Residentes: $ 2.000

-Menores de 10 $ 1.000

-Jubilados: $ 2.000

La pileta funcionará de lunes a viernes de 13 a 20 y el fin de semana de 10 a 20.