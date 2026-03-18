Luego de las breves lluvias y fuertes vientos que tuvieron lugar ayer por la tarde en Gualeguaychú, la mañana de este miércoles comenzará con un clima más estable y temperaturas agradables. En las primeras horas del día, las temperaturas estarán por debajo de los 20 grados y se espera que no sobrepasen los 26 al llegar la tarde. Se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado aunque no se descarta alguna nubosidad variable.



Para los próximos días, se esperan condiciones meteorológicas similares. Sin embargo, está previsto que hacia el fin de semana se registren nuevamente lluvias, que traerían consigo un descenso de las temperaturas.