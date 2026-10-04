Luego de un sábado marcado por las lluvias en la mañana y el cielo nublado por la tarde, el pronóstico para este domingo anuncia que el tiempo mejorará dando lugar a una jornada mayormente soleada y con gran amplitud térmica. De todos modos, las posibilidades de que se nuble por momentos siguen vigentes.



Las temperaturas mínimas registradas en la madrugada de este domingo estuvieron en torno a los 8 grados. Sin embargo, las térmicas irán en ascenso hasta alcanzar máximas de hasta 20 grados pasado el mediodía, momento en que se espera que el cielo esté plenamente despejado.

Hacia el atardecer, se prevé que el termómetro vuelva a bajar y el cielo se cubra de nubes. Las condiciones darán paso a un lunes parcialmente soleado y con temperaturas en rangos similares, ligeramente más cálidas.