Este jueves, las lluvias comenzaron en la madrugada y se extendieron durante toda la mañana, generando un descenso leve de la temperatura respecto a días anteriores. Si bien el termómetro bajó algunos grados, la jornada estuvo caracterizada por altos niveles de humedad, lo que mantuvo una sensación térmica elevada.

Con el correr de las horas, el cielo logró mostrarse parcialmente despejado durante la tarde, brindando algunos momentos de mejora, aunque sin que la inestabilidad desapareciera por completo.

De cara a este viernes, los indicadores meteorológicos prevén que continúe el tiempo inestable en la ciudad. Las probabilidades de lluvias serán bajas, principalmente durante la mañana, mientras que el cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 19 grados en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados después del mediodía, en un marco de persistente humedad.