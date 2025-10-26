El gobernador Rogelio Frigerio emitió su sufragio este domingo por la mañana en la Escuela Provincial N°1 “Gregoria Matorras de San Martín” de la localidad de Villa Paranacito, en el departamento Islas del Ibicuy, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Lo hizo acompañado de sus hijos y su esposa Victoria Costoya. “Es una emoción adicional”, destacó, ya que su hija votó por primera vez.

El mandatario resaltó la implementación de la Boleta Única Papel (BUP). “Después de más de un siglo empezamos a votar de otra manera“, expresó, y resaltó que fue una de sus propuestas de campaña: “Es un sistema mucho más ágil, se ve, más transparente, y evita el robo de boletas y voto cadena”. “Es más simple y fácil“, remarcó.

Frigerio pidió a los entrerrianos que vayan a votar: “A pesar de las dificultades y de la bronca con la política, es una enorme oportunidad que nos da la democracia y hay que aprovechar“, sostuvo.

De cara hacia el futuro, instó a que se implementen nuevas herramientas tecnológicas para votar. “La tecnología va a tener que ser aplicada en este ejercicio democrático como la aplicamos en todos los órdenes de la vida”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que en esta elección “la Argentina se juega mucho” y por ello instó a ejercer el voto como derecho y responsabilidad cívica.