El ex senador nacional Edgardo Kueider volverá a presentarse ante la Justicia paraguaya para declarar por presunto lavado de dinero, luego de haber recibido la semana pasada una condena por dos años de arresto en suspenso por tentativa de contrabando, al haber ingresado más de 200.000 dólares sin declarar.

Esta nueva audiencia, que debería haberse dado a principios de julio, está reprogramada para este jueves 23, ante el juez de Delitos Económicos de Asunción, Humberto Otazú. No pudo llevarse a cabo anteriormente porque la defensa del acusado alegó una superposición de audiencias en otros casos.

Actualmente, la fiscalía de Paraguay investiga a Kueider y a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel Costa, por la “supuesta utilización de una ingeniería jurídica y patrimonial”, mediante empresas de pantalla como Golsur S.A. y Exclusiva EAS.

Asimismo, se sospecha que esta red se confeccionó para adquirir de forma ilegal seis departamentos de lujo y cocheras en el barrio Las Mercedes de Asunción, con fondos de origen presuntamente ilícito.

Este jueves, el juez Otazú decidirá si el ex senador nacional continuará el proceso bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica o si se le imponen medidas privativas de libertad más estrictas.

El pasado 13 de julio, Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Justicia paraguaya, por haberlo encontrado culpable del delito de tentativa de contrabando de dinero. Guinsel, por su parte, también recibió una pena, pero menor: fue condenada a un año y 10 meses de arresto bajo la misma modalidad por ser coautora del delito de contrabando en grado de tentativa.

Este proceso judicial comenzó con la detención de ambos, el 4 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay), donde autoridades aduaneras encontraron 211.000 dólares, 3.9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes, en el auto donde viajaban, todos no declarados.