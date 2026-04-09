Luego de varios días sin ver el sol, el tiempo se presenta estable y soleado en Gualeguaychú. La temperatura será típicamente otoñal: 12 grados de mínima y 22 de máxima.

Para mañana viernes, las condiciones serán similares, aunque con más sol y temperaturas que alcanzarán unos agradables 24 grados.

El fin de semana estará un poco nublado, pero las condiciones se mantendrán estables, al igual que la térmica.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves 9 de abril



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. Se indica cielo mayormente nublado de mañana, posibles lloviznas de tarde y algo nublado de noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. Se informa niebla de mañana, eventuales lloviznas de tarde y cielo con menor nubosidad a la noche.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 22 grados. Del mismo modo, comienza con elevada nubosidad, de tarde indican posibles lloviznas y disminuye la nubosidad a la noche.