Después de la medalla de bronce, Los Pumas 7 regresaron al país

A su vez, el entrenador Santiago Gómez Cora dialogó con la prensa y remarcó las fortalezas del plantel: “Es algo que se había propuesto, el dar por el equipo, el dar por el otro. El que no está, el que no pudo venir, dar por el de lado. Lo practicamos todos los días, no es algo que sale de un día para el otro”.

Luego, agregó: "Me preguntaron: '¿En el entretiempo qué les dijiste? '. No hay fórmulas mágicas, es trabajo, es generar un buen grupo, la verdad que para formar un buen equipo necesitás de un bien grupo humano y acá tenés de sobra”.

Por último, el creador de la conquista concluyó: "Es una satisfacción enorme después de ocho años de tropezones. Siempre digo que son más caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje. De los errores, tratar de ver qué pasó, cómo solucionarlos”.