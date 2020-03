Después de un fin de semana caótico, la CABB suspendió el Torneo Federal

La Confederación Argentina de Básquet suspende desde este lunes 16 de marzo toda la actividad de selecciones nacionales, de acuerdo con la disposición de FIBA de suspender todas sus competiciones, considerando la situación actual con el brote de Coronavirus (COVID-19) y para proteger la salud y la seguridad de los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados.

Esto incluye las concentraciones en el CeNARD. Asimismo, en las últimas horas llegó la notificación de la organización del torneo Albert Schweitzer para la categoría U18 masculina en Mannheim (Alemania), que canceló la presente edición (iba a desarrollarse del 11 al 18 de abril).

Por otra parte, también se suspende hasta nuevo aviso la realización de los Campeonatos Argentinos de federaciones y de clubes. A raíz de varios cierres de clubes en diferentes puntos del país, acatando disposiciones locales, también se suspende el Torneo Federal de Básquet hasta el 31 de marzo.

Al igual que el Comité Olímpico Argentino, en vistas de las nuevas disposiciones adoptadas en el día de ayer por el Gobierno Nacional y en la búsqueda de la protección sanitaria de nuestro personal y de quienes habitualmente concurren a nuestras oficinas, la CABB ha resuelto cerrar su sede hasta nuevo aviso, dejando una guardia mínima para atender las urgencias.

El Comité de Crisis de CABB continuará monitoreando la situación y evaluará los pasos a seguir, siempre avalando las decisiones de las entidades superiores y del Gobierno Nacional”.

Mientras tanto, el presidente de CABB, Fabián Borro, realizó polémicas declaraciones en el programa radial Uno Contra Uno, donde entre otras cosas, señaló que “en el caso del Torneo Federal se analizará caso por caso porque hay gente que no la entiendo, que no quieren jugar, aún cuando el médico de CABB le está diciendo que se puede realizar la actividad normalmente. Esto es una muestra más de cómo está el Torneo Federal, es un torneo que está quebrado, porque no se pagaron inscripciones, donde no se abonaron libre deuda, donde se cambiaron nombres de jugadores para no pagar lo que deben. Es inadmisible que haya equipos que no tengan paga la inscripción, y así hay un montón de irregularidades que se están arreglando. Lo de ayer es una muestra más de que quieren hacer lo que quieran. Ahora dicen que si el torneo se suspende no se van al descenso o no van a pagar los salarios. Eso es lo que está ocurriendo en este momento”.

También Borro sostuvo que “el HTD es el que va a tomar las medidas del caso. Lo que yo veo es que hay un decreto del ministerio. El club que no pueda demostrar que no lo suspendió la fuerza pública recibirá sanciones. Hay otros temas que no son menores, como la recaudación de los clubes, acá mucha gente que quiso jugar y en ese caso se llevó adelante con total normalidad. No hubo restricciones del Ministerio de Turismo para que los partidos no se jueguen. Hay muchos clubes que están cerrados, vamos a tomarnos el tiempo necesario para analizar cada uno de los casos”.