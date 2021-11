Después de varios años volverá a jugarse el Oficial de Primera en la ciudad

Confirmaron su participación Central Entrerriano, Racing Club, Neptunia, Juventud Unida y BH de Gualeguay, que animarán el certamen que se disputará en cinco fechas todos contra todos, con dos partidos por jornada y una localía por club, clasificando los cuatro primeros a semifinales, que serán en formato de ida y vuelta, mientras que el viernes 10 de diciembre en cancha a designar, se disputarán los partidos por el tercer y cuarto puesto y la gran final.

En la primera fecha que se disputará el viernes 12 de noviembre en el José María Bértora, donde jugarán a las 19 Racing Club ante Juventud Unida y a las 21 lo harán Central Entrerriano frente a BH, quedando libre Neptunia.

La segunda jornada irá el miércoles 17 en Racing, con los partidos de Juventud Unida ante BH a primer turno y Racing frente a Neptunia en el segundo, la tercera fecha será el viernes 19 en el gimnasio Lucio Martínez Garbino y abrirá con el clásico entre Racing Club y Central Entrerriano, en tanto que a segunda hora jugarán Juventud Unida contra Neptunia.

La cuarta fecha será el miércoles 24 en el Marangatú, donde a primera hora jugarán Juventud Unida ante Central Entrerriano y a las 21 lo harán Neptunia contra BH y la quinta y última jornada de la fase regular se disputará el miércoles 1 de diciembre en el gimnasio Islas Malvinas de Gualeguay, donde primer turno se medirán Central Entrerriano con Neptunia y cerrarán la programación BH frente a Racing.

Las semifinales en cancha a designar serán la ida el viernes 3 de diciembre y la vuelta el domingo 5, mientras que el viernes 10 de diciembre se disputará la fecha final con los choques por el tercer y cuarto puesto y la final del Asociativo.

Cada equipo podrá presentar una Lista de Buena Fe de hasta 26 jugadores, con un máximo de 6 jugadores mayores de 19 años y el resto de jugadores juveniles, mientras que en cada partido, se deberá contar con un mínimo de 3 jugadores mayores en cancha.

Dentro de los aspecto organizativos, se confirmó que los jugadores Mayores no necesitan pases, sólo es obligatorio realizarle un seguro a aquellos jugadores que no estén federados o que no pertenezcan al club que van a representar.