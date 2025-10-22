EN PARANÁ
Destacada actuación de jugadoras de Gimnasia en el Regional Abierto de Bádminton
Emma Alamé Sánchez Julia Miotti Lizzi compitieron este fin de semana en el Regional Abierto de Bádminton, que se llevó a cabo en Paraná y fue organizado por la Asociación de Entre Ríos.
La competencia contó con una amplia participación de atletas de distintos puntos del país, con vistas al Torneo Nacional Argentino, que se celebrará en la ciudad mendocina de Lavalle, a fines de noviembre.
Las representantes del club Gimnasia, Emma Alamé Sánchez y Julia Miotti Lizzi, se destacaron en el torneo con los siguientes resultados: 1º Julia Miotti Lizzi y 2º Emma Alamé Sánchez (Sub 15 Individual Femenino), 2° Emma Alamé Sánchez y Julia Miotti Lizzi (Sub 15 Dobles Femenino) y 1° Julia Miotti Lizzi, junto al cordobés Ismael Magris Tessa (Sub 15 Dobles Mixto).