Durante el pasado fin de semana, el Tiro Federal Gualeguaychú tuvo una participación sobresaliente en las competencias correspondientes a los circuitos nacional y provincial de tiro deportivo, dejando en lo más alto al deporte de la ciudad con excelentes desempeños individuales.

Nivel Nacional: Protagonismo en el Ranking Argentino

Se disputó la quinta fecha del Ranking Nacional de Miras Abiertas 2026, un evento organizado y fiscalizado por la Federación Argentina de Tiro (FAT) que se desarrolló de manera simultánea en seis sedes del país. La delegación gualeguaychuense dijo presente en la subsede ubicada en el Tiro Federal Rosario del Tala.

Juan Martín Ríos Veronesi: Se consagró campeón de la fecha a nivel nacional tras obtener el primer puesto en 50 metros Rifle Tendido (categoría Junior Mayor). Además, completó su gran actuación finalizando en el octavo puesto en 10 metros Rifle de Quebrar Junior Mayor.

Hernán Ríos: Subió al podio al quedarse con el tercer puesto en 10 metros Rifle de Quebrar, categoría Mayor B.

Ariel Villanueva: Cerró una sólida presentación ubicándose en el sexto puesto en 50 metros Rifle Tendido, categoría Mayor B.

Nivel Provincial: Lluvias de podios en Rosario del Tala

En paralelo, la ciudad de Rosario del Tala fue escenario de la octava fecha del Ranking Entrerriano de Tiro Deportivo, bajo la organización y fiscalización de la Federación Entrerriana de Tiro (FET). Allí, el club sumó una gran cantidad de primeros puestos y podios:

Juan Martín Ríos Veronesi: 1.° en Mira Abierta Cadete Mayor y 3.° en Aire de Quebrar Cadete Mayor.

Santiago Bauer: 1.° en Aire de Quebrar Cadete Menor.

Néstor Gil: Gran cosechador de medallas, obtuvo el 1.° puesto en Pistola .22 Standard, Pistola .22 Deportiva y Mira Telescópica; además de alcanzar el 2.° puesto en Mira Abierta Mayor y Pistola Neumática Mayor.

Hernán Ríos: 2.° puesto en Aire de Quebrar Hombre Mayor y Mira Telescópica.

Miguel Lanterna: 2.° puesto en Aire de Quebrar Veterano.

Ariel Villanueva: Finalizó 3.° en Pistola 11,25 mm, 4.° en Pistola 9 mm y 11.° en Mira Abierta Mayor.

Joaquín Fernández: 5.° puesto en Aire de Quebrar Cadete Mayor.

Con estos resultados, el Tiro Federal Gualeguaychú ratifica el excelente nivel de sus tiradores y el trabajo constante que se viene realizando en la disciplina tanto a nivel federativo como en las categorías formativas.