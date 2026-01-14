El tordo amarillo (Xanthopsar flavus), una de las aves más amenazadas del sur de Sudamérica, registra una caída poblacional superior al 80 % en las últimas décadas. En Argentina, donde está catalogado como “en peligro crítico”, se estima que sobreviven menos de mil ejemplares, distribuidos en dos núcleos aislados: el noreste de Corrientes y el sureste de Entre Ríos.

La principal causa de su declive es la pérdida y fragmentación de los pastizales naturales, hábitat indispensable para su alimentación y reproducción, afectados por el avance agrícola, los monocultivos forestales, la intensificación ganadera y el drenaje de humedales.

Ante este escenario, en 2015 Aves Argentinas y el Cecoal pusieron en marcha el Proyecto Tordo Amarillo, orientado a evitar la extinción de la especie mediante el monitoreo y manejo directo de las colonias reproductivas. Una de las estrategias implementadas es la figura de los “Guardianes de colonia”, que protege los nidos durante todo el ciclo reproductivo para reducir la depredación y mejorar el éxito reproductivo.

En la última campaña, desarrollada entre Gualeguaychú y Gualeguay, participaron técnicos y voluntarios de distintas provincias argentinas y del exterior. Durante el relevamiento se identificaron 83 nidos, se protegieron 41, se anillaron 96 pichones y 26 adultos.

Como novedad, se incorporó el uso de radiotransmisores en 25 ejemplares adultos de la población local de Gualeguaychú, lo que representa el primer muestreo de este tipo aplicado a la especie en el país. Los dispositivos, de menos de dos gramos, permiten registrar los desplazamientos de las aves sin interferir en su comportamiento.

La información obtenida permitirá conocer por primera vez los movimientos del tordo amarillo fuera de la temporada reproductiva, identificar áreas clave de uso y detectar nuevas amenazas, aportando datos fundamentales para la conservación de la especie y de los pastizales naturales.

El proyecto se sostiene mediante el trabajo articulado entre equipos técnicos, voluntarios y la Mesa de Trabajo del Tordo Amarillo, integrada por organismos científicos, organizaciones civiles y áreas protegidas, que coordinan acciones de monitoreo, protección del hábitat y educación ambiental.