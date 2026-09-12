El servicio de Hemoterapia está ubicado en el Pabellón 4 del nuevo edificio del Hospital, actualmente a cargo del del Dr. Iván Leiva, médico especialista en Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular. Su funcionamiento se extiende los siete días de la semana, las 24 horas, mediante una organización que combina actividad de planta y sistema de guardias, permitiendo dar respuesta a las necesidades transfusionales tanto de la institución como de la red.

El trabajo se desarrolla de manera articulada con los servicios de Emergencias, quirófano e internación de mediana y alta complejidad del Hospital Centenario, además de participar en procesos vinculados con la procuración de órganos y trasplantes. A nivel regional, mantiene vinculación con hospitales y centros de atención primaria, mientras que a nivel provincial trabaja junto al Ministerio de Salud de Entre Ríos y el Programa Provincial de Hemoterapia. También provee hemocomponentes a efectores privados de Gualeguaychú mediante convenios establecidos.

Una de las características centrales del Banco de Sangre es que participa en todas las etapas del proceso transfusional: desde la donación y extracción, pasando por el procesamiento, fraccionamiento y almacenamiento, hasta la provisión del hemocomponente y su llegada al paciente. De esta manera, la hemoterapia es entendida como un proceso integral, en el que cada etapa resulta fundamental para garantizar una respuesta segura y oportuna.

En este marco, impulsado por la Dirección del Hospital, el servicio avanza además en un proceso institucional de gestión de calidad, tomando como referencia las normas establecidas en abril de 2026 por la Dirección de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación. Paralelamente, se trabaja en la elaboración y actualización de protocolos institucionales para los distintos procesos vinculados con la medicina transfusional, con el objetivo de establecer criterios comunes, disminuir la variabilidad de las prácticas y fortalecer la seguridad de donantes y pacientes.

El fortalecimiento del Banco de Sangre también requiere incrementar la donación voluntaria y habitual. Por eso, desde el servicio se impulsan acciones de promoción y sensibilización junto a instituciones y organizaciones de la comunidad, además de estrategias para fomentar la donación de células progenitoras hematopoyéticas.

En este camino, el trabajo articulado entre el Hospital Centenario y las organizaciones de la sociedad civil resulta fundamental. Donar sangre es un acto solidario; organizar, garantizar y cuidar cada etapa del proceso es responsabilidad de la institución. Quienes deseen donar sangre deben tener entre 16 y 65 años, pesar al menos 50 kilos y encontrarse en buen estado general de salud al momento de la donación. No es necesario concurrir en ayunas: se recomienda desayunar o realizar una comida liviana antes de acercarse. Pueden concurrir de lunes a viernes a partir de las 6:30 hs. Además, pueden comunicarse vía WhatsApp al 3446-227883.

“Si logramos que entre un 3% y un 5% de la población se acerque a donar dos veces al año sin que se lo pidan, estén en la ciudad que estén, todos los bancos de sangre seríamos suficientes, y la sangre estaría disponible esperando a quien la necesite. Nuestro principal desafío es que el 100% de los aportantes lo hagan de esta manera. También lo es fortalecer nuestra zona de influencia y aumentar el número de colectas externas”, planteó el Dr. Leiva.

Todo este trabajo se sostiene a partir de una articulación permanente con el Programa Provincial de Hemoterapia, así como con los distintos efectores de la red. Una tarea que permite que el Banco de Sangre del Hospital Centenario no solo responda a las necesidades de sus pacientes, sino que constituya un recurso sanitario estratégico para Gualeguaychú y toda la región.